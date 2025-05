Müllheimer Gastroszene: Aus „Pur Pur“ wird „Next“: Müllheimer Bar öffnet wieder

Viel gewerkelt

Seit Ende Februar waren die Danhos in den Räumen an der Krafftgasse zugange – und haben „renoviert, umgebaut und nach zwei Jahren Leerstand auch sehr viel geputzt“, berichtet Linda Danho. Unter anderem wurden neue Wandpaneelen gesetzt, Wände gestrichen, der Holzboden abgeschliffen, die Beleuchtung ausgetauscht und das DJ-Pult umgebaut. Es gab überwiegend neue Möbel, manches aus Pur Pur-Tagen findet sich aber wieder. Neue Hingucker sind an den Wänden die Schallplatten überm DJ-Pult und die zahlreichen Kunstwerke von Philippe Mendel, der in direkter Nachbarschaft ein Atelier betreibt und die Bilder zur Verfügung gestellt hat. Nutzen wollen die neuen Betreiber auch wieder die Gartenwirtschaft mit Theke. Dazu wurden bereits eifrig Holzpaletten zu Sitzbänken umgebaut. Einige Restarbeiten stehen allerdings noch an.