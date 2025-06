Müllheimer Innenstadt: Neu gestaltete Lauben locken aufs Stadtfest

In der Müllheimer Fußgängerzone war viel los. Foto: Volker Münch

Bereits am Freitagabend herrschte Hochbetrieb auf den Straßen und in den Lauben. Hier gab es im Vergleich zu den Vorjahren kleine Änderungen. So ist das Adler-Team, das in der Autocross-Szene unterwegs ist, mit einer neu konstruierten Laube an den Markgräfler Platz umgezogen. An dessen ehemaligem Standort fand mit dem türkischen Fußballclub Baris Müllheim ein neuer Verein Platz.

Das Sommerwetter sorgte für reißenden Absatz bei eisgekühlten Mischgetränken, darunter auch neue Kreationen aus Wein und Fruchtkonzentraten. Kühles Bier, aber auch Sekt und Wein und große Mengen alkoholfreier, gekühlter Getränke waren an den Festtagen sehr gefragt. Abwechslungsreich war das Musikprogramm an allen drei Festtagen. Es wurde auf der Bühne auf dem Markgräfler Platz und im Möbiushof präsentiert. Ergänzt wurde das Musikprogramm auch von DJs in einigen Lauben. Für Kinder fuhr am Samstag und Sonntag das Müllheimer Zügle. Höhepunkt am Festsonntag war das Oldtimertreffen in der Werderstraße, bei dem weit über 100 Oldtimer und Youngtimer präsentiert wurden.