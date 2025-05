Müllheimer Schule: MGM platzt schon jetzt aus allen Nähten

Wir brauchen für die kommenden Jahre definitiv irgendwo Räume. Eigentlich sollten 2026 die Bagger anrollen und der lang ersehnte Erweiterungsbau endlich starten. Allerdings hat uns der Landkreis inzwischen mitgeteilt, dass daraus – zumindest in diesem Jahrzehnt – nichts mehr werden wird. Die Krux ist die aktuelle politische Großwetterlage, die sich insgesamt geändert hat, und die zunehmend schwierige finanzielle Lage. Die Folgen treffen nun auch unsere Schule.

Sind Sie enttäuscht über die Entwicklungen?

Sicher, wir werden erneut zurückgeworfen und das treibt uns um. Die Erweiterung des MGM ist schon lange auf dem Tapet, unabhängig von G 9. Die ersten Pläne für einen Anbau reichen schon fast ein Jahrzehnt zurück. Wir haben auf diese Erweiterung gewartet und sollten jetzt endlich an der Reihe sein. Dabei stehen der Bedarf und die Notwendigkeit außer Frage, das Problem ist allein die Finanzierung. Das weiß und sieht auch der Träger so. Dass der Anbau vorerst doch nicht kommt, erschwert unseren Schulalltag in vielerlei Hinsicht. Es bedeutet für uns, dass wir auch die nächsten Jahre mindestens einen Jahrgang auslagern müssen.

Was ist Ihr Plan B?

Nach aktueller Lage werden wir entweder in die „Winterschule“ am Schillerplatz ausweichen oder in Räumlichkeiten der Gewerblichen und Kaufmännischen Schule (GKS), deren Träger ebenfalls der Landkreis ist. Das alles bedeutet einen Mehraufwand und Herausforderungen in der Organisation. Gleichzeitig ist es schwieriger, für den Zusammenhalt der Schule und Schüler zu sorgen. Aber wir müssen nun eben damit leben, dass wir noch einmal in der Warteschleife stehen.

Gibt es eine Präferenz, was die Räumlichkeiten angeht?

Die GKS hat den Vorteil einer sanierten Schule, allerdings wären wir Gast in einer anderen Schule mit eigenem System und Schulleben. Dazu käme die größere Entfernung im Vergleich zur „Winterschule“. Diese hätte zwar keine sanierten Räume zu bieten, allerdings wären wir dort alleiniger Nutzer, weshalb wir für diese Variante plädieren. Bevor die aktuellen Neuntklässler im Januar dort einziehen, wären allerdings noch einige Anpassungs- und Umbauarbeiten erforderlich.

Welche Änderungen bringt die Wiedereinführung von G 9 außerdem mit sich?

Beim Unterricht ändert sich inhaltlich einiges, wobei das meiste landesweit vorgegeben und die Stundentafel relativ fix ist. Eingeführt werden fünf sogenannte Innovationsschwerpunkte wie zum Beispiel Demokratiebildung oder Stärkung der beruflichen Orientierung und der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Gestärkt werden sollen auch das Schülermentoring sowie das Beherrschen der Basiskompetenzen in Deutsch, Mathematik und erster Fremdsprache. Wir sind derzeit noch in der Ausgestaltung, um das G 9 neu optimal an unsere Schule anzupassen.

Wie sieht es mit der Lehrerversorgung am MGM aus?

Es könnten ein bis zwei Lehrkräfte mehr sein, aber wir sind insgesamt zufrieden. Noch sind wir gut aufgestellt – allerdings wird der Bedarf mit G 9 sukzessive steigen.

Stefan Windisch

Der 58-Jährige

ist seit August 2023 Schulleiter des Markgräfler Gymnasiums in Müllheim. Seine Unterrichtsfächer sind Englisch und Geschichte. Vor dem MGM war er an der Freien Evangelischen Schule (FES) in Lörrach tätig. Hier unterrichtete er und war 21 Jahre lang in der Schulleitung, acht Jahre davon Leiter des Gymnasiums. Windisch stammt aus Memmingen im Allgäu. Er lebt mit seiner Familie in Lörrach.

Das Markgräfler Gymnasium

zählt aktuell 94 Lehrer in Voll- und Teilzeit sowie rund 940 Schüler. Träger ist der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.