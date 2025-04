Der Müllheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Heraufstufung der Besoldungsgruppe von Bürgermeister Martin Löffler von B 4 auf B 5 abgelehnt. Am Mittwoch, 9. April, kommt das Thema erneut auf die Tagesordnung des Gemeinderats. Es ist auch der einzige Tagsordnungspunkt der Sitzung. Die Verwaltung hat gegen den Beschluss des Gemeinderats „Widerspruch wegen Rechtswidrigkeit nach Paragraf 43 Absatz 2 der Gemeindeordnung“ eingelegt, wie es in der Tagesordnung heißt. Sollte der Gemeinderat erneut ablehnen, ist die Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald am Zug. In Gemeinden mit mehr als 20 000 und weniger als 30 000 Einwohner wären sowohl die Besoldungsgruppen B 4 als auch B 5 möglich. Laut Besoldungstabelle des Landes entspricht die Gruppe B 4 knapp 10 210 Euro und B 5 etwa 10 841 Euro. Die Sitzung im großen Saal des Müllheimer Bürgerhauses, Hauptstraße 122, beginnt um 18 Uhr. Bereits ab 17 Uhr trifft sich der Bauausschuss des Gemeinderats zur Beratung der eingegangenen Bauanträge sowie Auftragsvergaben für die Sanierung der Heinz-Renkert-Sporthalle (Dachabdichtungsarbeiten sowie Bodenbelagsarbeiten).