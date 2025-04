Die Bauarbeiten begannen im November 2021. Am Mittwoch öffneten die Betreiber erstmals die neue Fischtreppe. Die Anlage Neuewelt ist das unterste Kraftwerk vor der Mündung der Birs in den Rhein. Somit passieren alle Fische, die vom Rhein in die Birs und wieder zurückschwimmen, das Kraftwerk und das Wehr, wie es in der Mitteilung heißt.

Die vorherige Fischtreppe aus dem Jahr 1998 entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Fischwanderungen und wurde daher ersetzt. Laut Bundesamt für Umwelt muss bei sämtlichen Wasserkraftanlagen der Schweiz die Fischgängigkeit bis 2030 wiederhergestellt werden.