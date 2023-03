Münchenstein Zwei Bankomaten gesprengt

Während der Tatbestandsaufnahme musste das Gebiet um das Einkaufszentrum aus Sicherheitsgründen weiträumig gesperrt werden. Die Geschäfte im Einkaufszentrum konnten am Freitagmorgen verspätet wieder geöffnet werden.

Häufung von Fällen

Die Polizei Basel-Landschaft hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, der Bundesanwaltschaft und der Bundespolizei fedpol Ermittlungen aufgenommen.

Die Behörden stellen eine Häufung von solchen Delikten fest. Schweizweit kam es im vergangenen Jahr zu rund 40 Sprengungen von Bankautomaten.

So kam es unter anderem im Kanton Baselland zu mehreren Fällen. Im Dezember wurde in Füllinsdorf ein Bankomat gesprengt. Im November schlugen Unbekannte bei zwei Bankomaten in Aesch zu, im Oktober in Oberwil.