Münchner Aids-Kongress Krebs und HIV besiegt - Stammzellspenderin "wie Schwester"

Haupterkrankung Krebs

Die Haupterkrankung der als von HIV geheilt geltenden Patienten war stets Krebs - und sie hatten nur mit Stammzelltransplantation eine Überlebenschance. Mediziner zufolge liegt das Risiko, diese Therapie nicht zu überleben, bei 10 oder sogar 15 Prozent.

Nach seiner Genesung habe er sein "zweites Coming-out" gehabt, sagt Franke, der als Düsseldorfer Patient bekannt wurde. "Ich kämpfe jetzt gegen die HIV-Stigmatisierung." Es sei nicht gut, immer von Aids zu reden, wendet er sich auch direkt an Sharon Lewin, Präsidentin der Internationalen Aids-Society (IAS), die als weltweit größte Vereinigung von HIV-Fachleuten die Konferenz organisiert hat. Franke: "Die Menschen haben dann das Bild aus den 1980er Jahren im Kopf." Mit all den Vorurteilen von damals.

Hoffnung auf Heilung für alle in weiter Ferne

Auch Adam Castillejo, der als Londoner Patient bekannt wurde, und Paul Edmonds, Patient der City of Hope - so der Name der US-Krebsklinik, in der er behandelt wurde - sind zu dem größten weltweiten Treffen zum Thema HIV nach München gereist. Er sei glücklich, sagt Edmonds, der 30 Jahre mit HIV gelebt hatte und nun mit seinem Mann auf der Konferenz ist.