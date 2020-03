Multi-Sportevent Finals Rhein-Ruhr und Leichtathletik-Meisterschaften verlegt

Aufgrund der in Deutschland seit zwei Wochen fast auf Null gefahrenen Trainingsmöglichkeiten in den Turnzentren hätte Turn-Bundestrainerin Ulla Koch ihre Athletinnen Anfang Juni sowieso nicht starten lassen. "Meine Athletinnen wären bis dahin nicht in der Lage gewesen, ihre schwierigen Übungen zu zeigen", erklärte die 64 Jahre alte Cheftrainerin. "Die Verletzungsgefahr wäre wegen des Trainingsausfalls viel zu groß gewesen. Daher wäre es unverantwortlich gewesen, sie starten zu lassen, sagte Koch.

Der Deutsche Turner-Bund wollte seine Titelträger in Oberhausen küren, das galt an Rhein und Ruhr auch für die Rhythmische Sportgymnastik sowie 14 weitere Disziplinen. Insgesamt waren Wettkämpfe in 19 Sportarten mit rund 3700 Athletinnen und Athleten geplant. 16 davon sollten als nationale Championate ausgetragen werden. Dazu hieß es in der Mitteilung nun: "Die etwaige Durchführung einzelner deutscher Meisterschaften später im Jahr 2020 liegt im Ermessen der einzelnen Sportfachverbände." War das Event in NRW als Kompaktveranstaltung geplant, könnet nun eine Zerfaserung drohen. Wann es zur zweiten Auflage der Finals in Deutschland kommen kann, ist völlig offen.

In einigen Disziplinen sollten die Wettkämpfe zudem als Olympia-Quali gelten, die wegen der Verlegung der Tokio-Spiele ins Jahr 2021 ohnehin obsolet waren. ARD und ZDF hatte die Wettkämpfe nach dem großen Erfolg bei den Zuschauern 20 Stunden live übertragen wollen. Laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte sich das Land mit vier Millionen Euro am Budget für die Ausrichtung beteiligt.