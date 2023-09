Multner tritt in Maulburg nicht mehr an „Gehen, wenn es am schönsten ist“

Multner erinnerte in der Sitzung noch an die erste Bewerbervorstellung im Jahr 2000. Die habe in einer Halle stattgefunden, die fasnächtlich geschmückt war. Der Scherz, man müsse ein Narr sein, um sich in Maulburg zu bewerben, sei ihm da durch den Kopf gegangen.

Lange darüber nachgedacht

23 Jahre später sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung, dass man gehen solle, wenn es am schönsten sei. Dennoch habe er lange darüber nachgedacht, ob er noch einmal antreten solle oder nicht. Die Arbeit mit der Verwaltung und vor allem dem Gemeinderat gestalte sich konstruktiv, was nicht immer gegeben gewesen sei. An großen Projekten wolle er seine Amtszeit nicht messen.