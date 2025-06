Liebe zum Dreiländereck

Es sind dies Ulrike Derndinger aus dem kleinen Dorf Kürzell in der Ortenau, Diplomtheologin und Redakteurin, und ihr Partner, der 75-jährige Heinz Siebold, geboren und aufgewachsen in Enkenstein, Freier Mitarbeiter verschiedener Zeitungen und Buchautor.

Mit einer Liebeserklärung ans Dreiländereck, „wo ma läbe kann“ und „Brägel un Mehlsuppe“ Heimaterinnerungen wecken, eröffnete Sänger und Gitarrist Heinz Siebold das gut durchdachte Programm. Eine Hommage an das „allerschönst Dörfli“ Enkenstein im Kleinen Wiesental mit dem Refrain „Du bisch in meinem Herzen drin“ durfte nicht fehlen. Gern wechselte der wortgewandte Barde zwischen eigenen Kompositionen und Liedern seiner Kinder- und Jugendfreunde Jeannot Weißenberger und Otto Bürgelin oder schlug tiefsinnige Gedanken zu Hebels Gedicht „Der Mann im Mond“ an.