Mundart-Musik mit Jeannot & Christian Weißenberger: Die „Knastbrüder“ gastieren am Sonntag, 29. Juni, 19.15 Uhr, im TAM Theater. „Alemannisch ist ihre Muttersprache – so denken sie, so reden sie, und so wird auch gesungen“, heißt es in der Ankündigung. Die Besucher erwarten laut Veranstalter lustige, freche und auch besinnliche Texte auf Alemannisch. „Einzigartige Mundartmusik, die ins Blut und unter die Haut geht“, heißt es weiter. Versprochen wird ein vergnüglicher Musikabend. Karten sind erhältlich in der Buchhandlung Lindow in Altweil, Tel. 07621/71334, oder über www.tam-weil.de.