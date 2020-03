Museum im Geburtshaus Wo Hölderlin die Treppe hinunterrutschte

Schon auf den ersten Blick wird deutlich: Zum 250. Geburtstag des Lyrikers am Freitag (20. März) kann sein früheres Wohnhaus in Lauffen am Neckar noch nicht eröffnet werden, das dürfte noch einige Zeit dauern. Klaus-Peter Waldenberger ist das allerdings auch nicht wichtig: "Wegen der Coronakrise mussten wir die geplante Eröffnung absagen, nun haben wir bis etwa Juni Zeit", sagt der Bürgermeister der kleinen Stadt am Neckar.

Zeit, die genutzt werden soll für ein allerletztes Feintuning am Konzept und vor allem dafür, das 1750 erbaute Gebäude am Klosterhof der Stadt auf Hochglanz zu bringen. Das Haus in Lauffen gehört zu einer Art Hölderlin-Gedenk-Quartett. Zu ihm gesellen sich im Württembergischen auch ein späteres Wohnhaus in Nürtingen, das Kloster Maulbronn und sozusagen als Trumpf der zuletzt nach langer Renovierung wiedereröffnete Turm in Tübingen.