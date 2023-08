Museumsreif Von der Bronx in die Welt: Der Hip-Hop wird 50

Von der Bronx aus eroberte der Hip-Hop die Welt, veränderte die Geschichte der Musik, der Clubs und auch der Mode. Heute gehört er - mit allen daraus hervorgegangenen Variationen - zu den am weitesten verbreiteten Musikstilen der Unterhaltungsindustrie und hat unzählige Chart-Hits und Stars mit eigenen Imperien hervorgebracht, wie etwa Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Eminem oder P. Diddy. Auch Musiker wie Grandmaster Flash, Public Enemy, Kurtis Blow, die Sugarhill Gang und später der Wu-Tang Clan, Tupac Shakur, Notorious B.I.G. und Wyclef Jean wurden als Größen des Genres weltbekannt. Der 50. Geburtstag des Hip-Hop wird in New York und weltweit unter anderem mit Veranstaltungen, Konzerten, Ausstellungen und Auktionen gefeiert.

Auf linierten Karteikarten hatte Cindy Campbell im August 1973 in kugeliger Mädchenschrift Freunde und Bekannte eingeladen, wie ein von der "New York Times" veröffentlichtes Foto des Flyers zeigt. Ein "Back to School Jam" sollte es werden, von 21.00 bis 04.00 Uhr im Gemeinschaftsraum von 1520 Sedgwick Avenue - heute offiziell ein denkmalgeschützter Ort der Stadt. Der Eintritt betrug für Frauen 25 Cent und für "Fellas", also Jungs, 50. Star des Abends: Cindys großer Bruder Clive, der eine große Plattensammlung besaß und sich als "DJ Kool Herc" im Viertel einen Namen gemacht hatte.