Museumstag in Weil am Rhein: Neuer Anstrich für Sneaker und Tassen

Beim internationalen Museumstag ist zudem das Vitra Design Museum am Start. Dabei gibt es eine Besonderheit, denn am Sonntag heißt es Abschied nehmen von der Ausstellung „Nike: From Follows Motion“.

Das Vitra Design Museum zeigt die erste Museumsschau über Nike, die größte Sportmarke weltweit. Die Ausstellung verfolgt den Aufstieg des Unternehmens von einem lokalen Start-up zu einem globalen Phänomen und legt den Fokus auf Nikes faszinierende Designgeschichte. Diese reicht von den experimentellen Anfängen in den 1960er-Jahren und dem Entwurf des berühmten „Swoosh“-Logos Anfang der 1970er-Jahre über Innovationen wie die Air-Sohle bis hin zu aktuellen Forschungen zu Nachhaltigkeit und neuen Materialien. Zugleich untersucht die Ausstellung die Rolle des Sports in unserer Gesellschaft sowie die fast mythische Verehrung von Sneakers und Sportmode in Popkultur und sozialen Medien.

Am letzten Tag haben Interessierte noch einmal die Gelegenheit, das Zusammenspiel von Design, Innovation und Bewegung zu erleben – bevor die Ausstellung ihre Türen schließt. Besonderheiten am Sonntag sind, dass jeder 100. Besucher ein exklusives Nike-Poster als besonderes Andenken an die Ausstellung bekommt. Zudem gibt es einen Drop-In-Workshop „Design your textile Sneaker“ dabei können Besucher zwischen 11 und 15 Uhr in der Vitra Campus Gallery ihren eigenen Filzsneaker gestalten. Im Vitra Design Museum ist der Eintritt am Sonntag zudem ermäßigt.