Music Played By Humans Gary Barlow setzt auf großes Orchester

Am einfachsten wäre es wohl gewesen, Barlow hätte einfach die größten Take-That-Hits neu arrangiert, doch das kam für ihn nicht in Frage. "Ich wollte neue Musik aufnehmen", betont er. Die Orchester-Idee sei ihm auf der letzten Tournee gekommen. "Ich hatte hier und da mal ein Streicher-Ensemble auf dem Album, aber nie so viele Musiker. Und ich wollte rausfinden, wie das wohl klingen würde."

Herausgekommen ist ein beschwingtes Popalbum im Bigband-Sound mit modernem Einschlag. "Ich wollte das einfach machen, es war mal was Anderes", sagt er und klingt, als müsse er sich rechtfertigen. Muss er nicht. "Music Played By Humans" macht Spaß. Gary Barlow strahlt zwar nicht die selbstverständliche Lockerheit und Coolness seines Kumpels Robbie Williams aus. Aber er ist ein guter Sänger und hervorragender Songwriter, der auch ohne Take That allerhand zu bieten hat.

