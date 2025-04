Musical-Aufführung: Mitreißende Dschungel-Szenen

Jubiläumsjahr

Die Aufführung des Musicals „Dschungelbuch“ bildete den Auftakt ins Jubiläumsjahr des Chors „Pinot Presto“. Der Mauchener Verein feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Geplant ist aus diesem Anlass unter anderem ein Jubiläumsfestival mit verschiedenen Chören aus der Region, das am 24. Mai in Mauchen stattfindet.

Unter der Leitung von Birgit Rohne ließen die rund 40 Kinder und Jugendlichen die bekannte Geschichte nach dem Roman von Rudyard Kipling in einer Revue fantastischer Szenen passieren. Dabei setzten sie nicht nur vokales, sondern auch tänzerisches und schauspielerisches Können in herausragender Weise ein. Vorausgegangen waren anderthalb Jahre engagierter Proben. Das Ganze war von Chorleiterin Birgit Rohne komplett arrangiert worden.