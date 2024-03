Musical Die sechs Frauen von Heinrich VIII. - "Six" in München

Dieses männlich geprägte Narrativ stellt das britische Musical, das gerade zum ersten Mal ein Deutschland-Gastspiel gibt und vor der Münchner Premiere schon in Berlin zu sehen war, infrage und auf den Kopf. Die sechs Frauen erzählen schließlich - nachdem sie sich zuerst einen Wettstreit darüber geliefert haben, wem von ihnen König Heinrich das größte Leid angetan hat - ihre eigenen Geschichten, um zu zeigen, dass sie mehr sind als nur die (Ex-)Frau von.

Das Musical gipfelt schließlich in folgender Interpretation: Der berüchtigte Monarch - der zwei seiner Frauen köpfen ließ, sich wegen seiner ersten Scheidung und der Ehe mit Anne Boleyn mit dem Papst überwarf und sich dann selbst zum Oberhaupt seiner eigenen, neuen, anglikanischen Kirche machte - sei nicht etwa wegen dieses Einschnitts in die Kirchengeschichte so berühmt geworden, wie er heute ist, sondern eigentlich nur wegen seiner sechs Frauen.