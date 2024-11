Musical-Revue in Schopfheim: Szenen aus dem Schulkosmos

Revue-Format

Eine echte Handlung gibt es nicht in dem von Lehrer und AG-Leiter Lukas Engelke kreierten Stück – dafür jede Menge mal witzige, mal nachdenkliche Schlaglichter aus dem ganz normalen Alltag im so ganz eigenen Schulkosmos: Die Schüler zwischen Leistungsdruck und Langeweile, mal vom drögen Unterrichtsgeschehen gelähmt (oft), mal vom Lehrstoff elektrisiert (naja, manchmal), mal rotzig-cool und mal ungemein verletzlich, in Konkurrenz gefangen und in der Klassengemeinschaft vereint. Verhandelt werden die ganz großen und die nicht ganz so großen Probleme, die die Jugend von heute – und eben nicht nur die – so umtreiben: Vom Zwang und Drang zur Selbstinszenierung auf Social Media übers Ringen um die eigene Rolle bis zum völligen Überdruss, wenn sich in der Pausenbrotbox zum fünften Mal in einer Woche das ungeliebte Käsebrot findet. Dazwischen: Feiern, Lachen, Albern- und Ausgelassen-Sein. Die jungen Akteure, überwiegend aus Mittel- und Oberstufe des THG, spielen und singen ihre Rollen mit einer Menge Bühnenpräsenz und Selbstbewusstsein.

Und da eine Schule ohne Lehrer denn doch nicht wirklich funktioniert, entern im Laufe des Stücks auch so einige (echte) Lehrer-Exemplare die Bühne – und nehmen ihre Spezies mit jeder Menge Selbstironie aufs Korn: Mal Typ überzogen-verständnisvoller Super-Pädagoge, mal selbstversunken-abgehoben vor sich hin salbadernde Expertin, mal diabolisch grinsende Despotin mit Lehrer-Allmacht.