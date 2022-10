Musik "Alles soll einladen": New York bekommt Konzerthalle zurück

Im Herzstück der Konzerthalle ging es beim Umbau vor allem um Akustik und Design. 500 Plätze weniger gibt es nun, aber diese sind um das Orchester herum angeordnet. Die Decke wurde angehoben und der Boden des Zuschauerraums steigt nun nach hinten leicht an. "Wenn man hinten saß, konnte man früher nur den Hinterkopf des Zuschauers vor einem und die Socken der Viola-Spieler sehen", sagt Borda. Überhaupt die Sitze. Mit jeder Sorte Mensch hätten sie sie getestet. "Groß, klein, dick, dünn - also bitte setzt euch und schaut, ob ihr sie auch gemütlich findet." Die Polster und auch einige Wände sind mit einem Stoff bezogen, dessen Muster an fallende Rosenblätter erinnern soll - was vorab mit einem seitengroßen Bild in der "New York Times" schon einige Vorschusslorbeeren einheimste.

Kulisse für die "West Side Story"

Eröffnet wird die Konzerthalle mit einem Stück, das die Geschichte des Lincoln Center thematisiert, und für das der Preis für die Eintrittskarten selbst ausgewählt werden konnte: "San Juan Hall: A New York Story" von dem in Trinidad geborenen Jazz-Trompeter Etienne Charles. In den 1940er und 50er Jahren stand an dieser Stelle New Yorks das Viertel San Juan Hill, ein Einwanderviertel, in dem sich berüchtigte Gangs bekämpften. Schließlich wurde San Juan Hill brutal abgerissen - zuvor aber zwischen den geräumten Häusern als Kulisse noch schnell die Geschichte von San Juan Hill zum Film: "West Side Story", später mit zehn Oscars ausgezeichnet.

Auch Chefdirigent van Zweden und sein Orchester werden bei "San Juan Hall: A New York Story" dabei sein, danach haben sie eine vollgepackte Spielzeit vor sich. Van Zweden hat schon angekündigt, dass er nach der Saison 2023/24 sein Amt aufgeben will. Wer ihm folgt, ist noch nicht klar - eine der vielen Aufgaben, die Chefin Borda trotz erfolgreich abgeschlossener Renovierung noch vor sich hat. Und so wird sie nach rund einer halben Stunde Führung durch die Konzerthalle auch schon wieder unruhig. "Ich muss weiter, ich leite die New Yorker Philharmoniker."