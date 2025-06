Musik aus Weil am Rhein: Eine international gefragte Solistin

Die Rede ist von Astrid Knöchlein, einer Barockoboistin und Blockflötistin, die von führenden europäischen Barockorchestern angefragt wird, aber genauso eine leidenschaftliche Kammermusikerin ist. Und seit 2008 in Weil am Rhein wohnt. Mit ihrer Tätigkeit als Musikpädagogin, Solistin und Orchestermusikerin hat sie kaum Zeit, auch in der Region musikalisch in Erscheinung zu treten, was sie dennoch gelegentlich tat.

Auftritt in Blansingen

Dennoch war sie bereit, gemeinsam mit dem Ehepaar Leitherer und Tonio Paßlick, alle ebenfalls schon lange in Weil am Rhein wohnhaft und musikalisch aktiv, die Reihe der Blansinger Konzerte zu organisieren. Am Sonntag, 22. Juni, wird sie nun um 17 Uhr in der Peterskirche mit ihrem Quartett „Philomène“ mit Musikern aus England, Japan und Deutschland Werke aus dem Hochbarock vorstellen, die sie als wertvolle Schätze der Barockzeit „über Bach hinaus“ empfindet.