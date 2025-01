Musik: Beethoven-Haus erwirbt Originalmanuskript des Komponisten

Die Geschichte der Handschrift

Die Handschrift hat eine wechselvolle Geschichte. Sie befand sich seit den 1920er Jahren in den Händen der jüdischen Familie Petschek, die von den Nazis verfolgt wurde und 1938 Tschechien verließ. Ihr Besitz wurde beschlagnahmt. 2022 geschah die Restitution an die Nachkommen, die sich bereit erklärten, die Handschrift an das Beethoven-Haus zu verkaufen.

Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Ina Brandes (CDU) erklärte mit Blick auf die Geschichte, das Beethoven-Haus werde diesen Schatz in Ehren halten. Die Betreuerin der Sammlung, Julia Ronge, zeigte sich dankbar, "dass die Petschek-Nachfahren sich trotz ihrer Familiengeschichte dazu entschlossen haben, diese Kostbarkeit einer deutschen Institution zu überlassen".

Der Komponist und Klarinettist Jörg Widmann würdigte das Streichquartett opus 130 und besonders den Teil, dessen Manuskript nach Bonn kommt: Dieser "rhythmisch hochkomplexe, sperrig-stachelige" Satz habe für ihn immer eine riesige Rolle gespielt.