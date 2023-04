Musik Bisherige Charts-Hits: Depeche Mode und Udo Lindenberg

"Unglaubliche neun Wochen am Stück flog der "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 in den Offiziellen Deutschen Charts der Konkurrenz davon", teilte GfK Entertainment in Baden-Baden mit. "Daher muss man kein Prophet sein, um den Spitzenreiter der Single-Quartalshitliste zu erraten."

Bei den Alben folgt auf Platz zwei bis dato Herbert Grönemeyer. "'Memento Mori' und 'Das ist los' wurden zwar erst Ende März veröffentlicht. Doch die Verkäufe fielen so herausragend aus, dass Depeche Mode und Herbert Grönemeyer damit schon die beliebtesten Alben im ersten Jahresviertel landeten", hieß es von GfK.