Musik: Bonnie Tyler will noch zehn Jahre weitersingen

Es sei schon außergewöhnlich, dass ihre Stimme so gut halte, räumte die Pop- und Rock-Ikone ("Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero") ein. "Ich hätte nie für möglich gehalten, in diesem Alter noch so mitzumischen. Aber wenn du auf dich aufpasst, kannst du das schaffen. Rod Stewart ist achtzig, Tom Jones noch einige Jahre älter, und sie stehen immer noch in guter Verfassung auf der Bühne."

Sie selbst übe für ihre Tournee im kommenden Jahr seit Wochen jeden Tag. "Alle zwei bis drei Tage telefoniere ich mit meiner Gesangslehrerin, wir machen etwa zwanzig Minuten Intensivkurs zusammen. Seit wir miteinander arbeiten, hatte ich keinerlei Probleme mehr mit den Stimmbändern", schilderte Tyler im Interview.