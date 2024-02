Musik Gründer der Rockband "City" Fritz Puppel ist tot

In der DDR am Rande des Erlaubten

Am 3. Februar 1972 spielte die City Band in einem Club in Berlin-Köpenick vor etwa 200 Zuhörern. Im Repertoire: Lieder etwa von Santana, den Rolling Stones und Jimi Hendrix. Später komponierten die City-Musiker eigene Songs - auf Deutsch. Ob "Am Fenster", "Der King vom Prenzlauer Berg", "Wand an Wand" oder "Glastraum": Viele Texte bewegten sich am Rande des in der DDR Erlaubten. Und sehr viele Songs wurden Hits.

Nach dem Mauerfall gab es einen Karriere-Knick, doch nach wenigen Jahren kehrten die Fans zu Tausenden zurück, die Band füllte wieder große Hallen und fast jährlich erschien ein neues Album. Nach dem Tod von Schlagzeuger Klaus Selmke 2020 beschlossen die verbliebenen vier Bandmitglieder für Ende 2022 das Ende von City. "Wir wollen's mal versuchen, wenn's am schönsten ist, aufzuhören. Und nicht die Sache zu verplempern", sagte Puppel damals. Zur letzten Band-Besetzung gehörten außer Puppel und Krahl noch Geiger Joro Gogow und Keyboarder Manfred Hennig.

Beim allerletzten City-Konzert als Gast auf der Bühne dabei war Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker. Er schrieb auf seiner Facebook-Seite über die Nachricht vom Tod Puppels: "Das hat mich nun doch kalt erwischt. ... In den letzten Monaten ist es still geworden um Fritz, aber ich wusste, dass er gern auf Reisen ist. Von dieser letzten Reise wird er nicht mehr zurückkehren... Mach's gut, lieber Fritz."