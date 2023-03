Musik Depeche Mode im Charts-Olymp

Seit dem Tod von Mitbegründer Andrew Fletcher vor knapp einem Jahr ist "Memento Mori" die erste Studioplatte der Synthie-Pop-Band. Die verbliebenen Band-Mitglieder Dave Gahan und Martin Gore erzielten laut GfK Entertainment zudem den stärksten Verkaufsstart eines internationalen Acts seit Abba ("Voyage") vor rund eineinhalb Jahren.

Herbert Grönemeyer ("Das ist los") muss mit dem zweiten Platz vorliebnehmen. US-Sängerin Lana Del Rey ("Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd") steigt auf Platz drei ein. Der Pink Floyd-Klassiker "The Dark Side of the Moon", der anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums neu veröffentlicht wurde, klettert von Rang 42 auf vier. Komplettiert werden die Top Fünf von der deutschen Band Subway To Sally mit "Himmelfahrt".