Musik Nemo wünscht sich "kulturellen Stolz auf Musik und Kunst"

Basel - Nemo, beim Eurovision Song Contest (ESC) 2024 in Malmö siegreich für die Eidgenossen, wünscht sich in der Schweiz und in Deutschland mehr Stolz auf die dortigen Künstler. "Es macht mich traurig", sagte Nemo der Deutschen Presse-Agentur dpa in Basel. Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz würden eigene Künstler und Künstlerinnen oft nicht genügend wertgeschätzt, vor allem, wenn sie das Land international repräsentieren. "Dieser Gedanke, sich irgendwie kleiner zu machen, als man vielleicht ist, da spüre ich gewisse Parallelen", sagte Nemo. "Ich finde, wir brauchen eigentlich Nationalstolz, kulturellen Stolz auf Musik und Kunst."