Musik "Dicht im Flieger", "Layla": Das Jahr der Ballermann-Hits

Palma de Mallorca - Das erste lange Partywochenende 2022 an der Playa de Palma Ende April: Am Donnerstag spielt DJ Robin (26) im Bierkönig zum ersten Mal "Layla". So richtig zündet das Lied nicht. Einen Abend später aber dreht das Partyvolk durch, wünscht sich den Song pausenlos und grölt laut mit. "Das war der Moment, an dem wir gewusst haben: "Ups, wir haben einen Hit"", erinnert sich der DJ acht Monate später an diesen Moment. Das Ballermann-Jahr 2022 geht nach zwei Jahren Corona-Zwangspause in die deutsche Charts-Geschichte ein.