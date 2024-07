Hamburg - Der britische Popstar Ed Sheeran (33) wird im Sommer 2025 auf seiner Tour drei Zusatzkonzerte in Deutschland geben. Wegen der großen Ticketnachfrage werde der Sänger neben den bereits angekündigten Konzerten zusätzliche Shows in Stuttgart (28. und 29.6.), Hamburg (4. und 5.7.) und Düsseldorf (5. und 6.9.) spielen, teilte der Konzertveranstalter mit. Im Sommer 2024 war Ed Sheeran in Deutschland nur bei Festival-Auftritten zu sehen – im kommenden Jahr geht er nun wieder richtig auf Tour.