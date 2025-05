Musik: Ein Zeichen für den Frieden setzen

Die Einnahmen des Konzertes fließen vollständig in die Rotary Ukrainehilfe. Der Schwerpunkt der Hilfe liegt derzeit auf dem medizinischen Gebiet und auf der Energie- sowie Wasserversorgung. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Kinder- und Jugendhilfe in der Ukraine, insbesondere das Engagement für krebskranke Kinder. Rotary, seit 120 Jahren aktiv in der Förderung internationaler Verständigung, ist die weltweit größte Organisation für Jugendaustausch. Außerdem gibt es weltweit acht „Peace Centers“, an denen junge Menschen mit einem Aufbaustudium zum Einsatz in Konfliktgebieten vorbereitet werden, heißt es.

Freier Eintritt, Spenden erbeten

Das Konzert findet am Samstag, 10. Mai, 19 Uhr, statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Rotary Ukrainehilfe wird gebeten.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.muellheim-badenweiler.rotary.de.