Und warum sollte das nicht auch im Fußball klappen? "Jetzt ist der Augenblick. Der Moment, für den du lebst. Es wird nicht einfach sein. Es geht nicht alles von ganz alleine. Komm schon!" Diese Zeilen könnten auch aus einer Motivationsrede von Bundestrainer Julian Nagelsmann stammen. "Komm schon" ist damit unter den EM-Songs eindeutig der mit dem sportlichsten Kontext.

Die passendste Fußball-Zeile: "Komm schon!"

Meduza, OneRepublic, Leony - "Fire"

Der offizielle Song des europäischen Fußballverbandes (UEFA) ist natürlich ein Gemeinschaftsprojekt - aus dem italienischen EDM-Trio Meduza ("Bad Memories"), der deutschen Sängerin Leony ("Remedy") und der Band OneRepublic ("Apologize") aus den USA, die dann doch recht weit von Europa entfernt liegen.

"Für mich war die Anfrage eine Riesensache, natürlich auch, weil ich aus einer fußballverrückten Familie komme", sagte Leony zu ihrer EM-Nominierung. Der Song wirkt dann aber doch eher wie ein generisch zusammengewürfelter Textbaukasten. "We're on fire tonight. Like a million diamonds in the sky", heißt es im elektronisch angehauchten Popsong. Also in etwa: "Wir sind heiß. Wie eine Million Diamanten im Himmel."

Die passendste Fußball-Zeile: "Whoa-oh, oh-oh."

Und was hören die Fans?

"Völlig losgelöst von der Erde, schwebt das Raumschiff völlig schwerelos": Der 80er-Hit "Major Tom" von Peter Schilling erlebte kurz vor der EM ein fulminantes Comeback. In einer Petition sprachen sich im März Zehntausende für den Song als deutsche Torhymne aus. Mittlerweile erobert "Major Tom" die Stadien, Schützenfeste und den Ballermann - dort auch in der Malle-Version von Buddy, Bronaldos und Andy Luxx.

Und auch andere wollen den EM-Hype nutzen, wie Partysänger Ikke Hüftgold ("Mach ihn rein") oder "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin Carina Crone ("Geile Bälle").