Farin Urlaub hat neben anderen Musikern wie Doro Pesch, Joey Kelly oder der Band In Extremo am Weihnachtsalbum des Rammstein-Keyboarders mitgewirkt. In der Beschreibung zum Album "Flake feiert Weihnachten" heißt es, alle Gewinne würden gespendet.

Im vergangenen Jahr stand Rammstein-Frontsänger Till Lindemann monatelang im Zentrum von Vorwürfen, die er zurückgewiesen hatte. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte im August ihre Ermittlungen gegen den Rockstar mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.