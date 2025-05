Die nächste Ausgabe des Festivals „Open Classics am Rhein“ findet am 8. und 9. August in Rheinfelden zum vierten Mal statt. Das Open-Air-Format vereint Filmklassiker, sinfonische Musik sowie regionale Nachwuchsförderung und lädt Musikinteressierte auf das Rhein-Inseli ein – eine idyllische Insel, die von der Rheinbrücke aus erreichbar ist und laut Ankündigung eine besondere Kulisse für kulturelle Veranstaltungen bietet.