Musik Glücklicher Schlagersänger - Tony Marshall wird 85 Jahre alt

Nach diversen gesundheitlichen Turbulenzen und schließlich einer Notoperation im Mai vergangenen Jahres ist es nun ganz still um ihn geworden. Am 3. Februar wird Marshall 85 Jahre alt und feiert im engsten Familienkreis. "Hurra, die 85 ist da!", sagt er. "Und dann habe ich auch noch das große Glück, meinen Geburtstag genau mit den Menschen zu feiern, die mich immer so genommen haben, wie ich bin."

Sein Leben lang hat er gesungen. Schon als Baby soll er so laut geschrien haben, dass seine Karriere als Sänger quasi vorprogrammiert war. So erzählt es Tony Marshall vor einiger Zeit, lachend, freundlich und wie immer voller Lebensfreude. Eine einzigartige Karriere hat er hingelegt - und über sechs Jahrzehnte hinweg durchgezogen. Eigentlich als Opernsänger ausgebildet, heftet er sich schon mit dem Hit "Schöne Maid" unauslöschlich in die Annalen des deutschen Schlagers: 1971 hat er mit dem Song seinen musikalischen Durchbruch als Schlagersänger.