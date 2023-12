Musik: Helge Schneider über KI, Musik und nervige Grammatik

München - Der Künstler und Musiker Helge Schneider will sich auf gar keinen Fall von einer Künstlichen Intelligenz vertreten lassen. "Ich finde es spooky. Ich finde es komisch. Aber noch schlimmer wäre, solche Avatare auf die Bühne zu schicken wie bei Abba", sagte der Musiker und Komponist in München in Anspielung auf die schwedische Popband, die in ihrer Konzertshow "Abba Voyage" virtuell auf der Bühne steht. Schneider versprach: Bei seinen Konzerten bleibe alles live und echt, seine Band bestehe ausschließlich aus lebenden Menschen.