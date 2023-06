Das Duo aus dem südbadischen Raum spielt seit vielen Jahren in verschiedenen Bands wie der Jan Ullmann Band, The King, Blut Zucker Sex Magie, Wilson, Fonk Zone und Blues Dude zusammen. In seinem Repertoire hat es Klassiker wie „Superstitious“ von Stevie Wonder, „If I ain’t got You“ von Alicia Keys und „Free Fallin’“ von Tom Petty sowie Eigenkompositionen.

„Nach der tollen Resonanz auf die Premiere ’22 wiederholen wir das Open-Air-Event“, wird VHS-Leiter Henning Kurz zitiert. Besucher sollten eine Sitzunterlage wie Picknick-Decke, Handtuch oder Klappstuhl, eventuell Getränke und etwas zu knabbern mitbringen.