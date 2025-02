Musik: Indierock zum Valentinstag: Neues Studiowerk von Tocotronic

Songs, die sich einschmeicheln

Unmittelbar ins Ohr schmeicheln sich gleich mehrere der neuen Stücke: so etwa der grandiose Opener "Der Tod ist nur ein Traum". Das eingängige "Wie ich mir selbst entkam" vermag sich gar noch länger im Rezipienten-Ohr einzunisten: Sänger und Songschreiber von Lowtzow findet dort so schöne, wie gleichsame rätselhafte Sprachbilder: "Und ich hielt mich fest an deinem ausgestreckten Arm". Flankiert wird das Ganze von rundum famosen Gitarrenfiguren.

Apropos: Gitarrist Rick McPhail hat zwar noch mitgewirkt an der Entstehung des Albums. Nach den Aufnahmen aber nahm sich der gebürtige Amerikaner für unbestimmte Zeit eine "Auszeit": Tocotronic sind nun wieder ein Trio. Just so wie in den Anfangstagen Mitte der Neunziger als die Band mit ihrem alternativ-studentischen Look auch modemäßig Trends setzte: Tocotronic und ausgewaschene Trainingsjacken wurden dereinst in einen Atemzug genannt.

Heute sieht man die drei gut gealterten Herren auch mal im weißen Hemdkragen. Der Songtitel "Ich werde mich nie verändern", vom dritten Toctronic-Album, war eben schon vor 29 Jahren eine augenzwinkernde, wenn auch feine Irreführung.