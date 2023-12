Musik Jahrescharts '23: "Komet" schlägt ganz oben ein

Die englische Synth-Rock-Band Depeche Mode schuf mit "Memento Mori" das zweiterfolgreichste Album des Jahres in Deutschland. Platz drei ging an die US-Rockband Metallica ("72 Seasons").

Deutscher Anteil bei den Alben unverändert hoch

Die beliebtesten deutschsprachigen Platten der vergangenen zwölf Monate sind von Rapper Apache 207 ("Gartenstadt", Platz vier) und Pop-Altmeister Herbert Grönemeyer ("Das ist los", Platz sechs).

Mit 64 Produktionen besetzen deutschsprachige Acts fast zwei Drittel aller Positionen in den Album-Jahrescharts. Das war auch schon in den vergangenen Jahren in etwa so. Erfolgreichster Künstler im Schlagersegment war diesmal Roland Kaiser ("Perspektiven", Platz 13).

Viel Taylor Swift in den Album-Jahrescharts

Superstar Taylor Swift - laut "Time"-Magazine "Person of the Year" - eroberte mit "Taylor's Version" ihres früheren Albums "1989" den fünften Platz in den Jahrescharts; Swift brachte so viele Alben wie niemand sonst in den Top 100 des Jahres 2023 unter: nämlich sieben Stück.

Single-Top-100 sind viel weiblicher

Mit insgesamt sechs Songs konnte die Musikerin Ayliva so viele Titel in die Jahresendauswertung der einzelnen Lieder wie niemand anderes unterbringen. Dank Nina Chuba oder auch Taylor Swift stieg der Anteil an Künstlerinnen in den Single-Top-100 deutlich: Während es 2022 nur 13 Titel von weiblichen Acts in die Jahres-Top-100 schafften, waren es diesmal doppelt so viele: 26.

Single-Top-100 sind auch viel deutscher

Insgesamt stammte mehr als die Hälfte (51) der hundert erfolgreichsten Singles des Jahres von deutschen (oder eben deutschsprachigen) Acts. 2022 waren es 42 gewesen, davor 39. Allein deutschsprachiger Hip-Hop mache dieses Jahr fast ein Drittel aller Positionen bei den Singles aus, berichtete GfK Entertainment.

Im Jahr 2022 war der umstrittene Ballermann-Hit "Layla" von DJ Robin & Schürze der Hit des Jahres geworden. Bei den Alben hatte 2022 Rammstein mit "Zeit" vorne gelegen.