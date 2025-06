"Ich liebe München"

"Ich liebe München", hatte Legend der Deutschen Presse-Agentur vor seinem Konzert gesagt. "Wir waren dort mehrfach in den vergangenen Jahren und hatten immer eine wunderbare Zeit." Und auch der Rückblick auf seine Karriere mache ihm Freude: "Es hat einfach Spaß gemacht und war auch mit etwas Nostalgie verbinden, zu diesen Songs zurückzugehen, von denen ich einige lange nicht mehr gespielt habe", sagte der Sänger der dpa. "Es ist fast so, als würde man die Uhr 20 Jahre zurückdrehen."

Das Konzert beendete er nach rund zwei Stunden mit dem emotionalsten Moment der Show und seinem größten Hit, der Ballade "All of Me".