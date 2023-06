Musik Klassikstar Anne-Sophie Mutter wird 60

In der Musik ging die kleine Anne-Sophie aus dem baden-württembergischen Rheinfelden/Baden auf. Mit sechs Jahren gewann sie bei "Jugend musiziert" den ersten Preis mit besonderer Auszeichnung an der Geige und den ersten Preis mit ihrem Bruder Christoph vierhändig am Klavier. Das Kultusministerium von Baden-Württemberg sah eine Jahrhundertbegabung und befreite sie von der Schulpflicht. Stattdessen bekam sie Privatunterricht.

Bald wurde auch der Dirigent Herbert von Karajan aufmerksam und holte die Jugendliche mit knapp 14 Jahren zu den Salzburger Festspielen. Viel Ruhm und Ehre, nicht ganz billig für die Eltern, die für die Leidenschaft ihrer Tochter viel zahlen mussten. "In unserem Fall sind es immerhin pro Jahr einige 1000 Mark", sagte der Vater damals in einem Fernsehinterview, das in einem Ausschnitt im Dokumentarfilm "Vivace" zu sehen ist, der aktuell in der ARD-Mediathek verfügbar ist.