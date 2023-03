Musik Komponist und Saxofonist: Jazz-Legende Wayne Shorter tot

"Wayne Shorter, mein bester Freund, verließ uns mit Mut im Herzen, Liebe und Mitgefühl für alle und einem strebenden Geist für die ewige Zukunft. Er war bereit für seine Wiedergeburt", schrieb Jazz-Pianist Herbie Hancock. Shorter habe als Saxofonist, Komponist und Orchestrierer den "Höhepunkt seiner Exzellenz" erreicht. Schlagzeuger Jack DeJohnette schrieb, der Gestorbene habe der Welt eine "Fundgrube an Aufnahmen seiner Kompositionen und Improvisationen geschenkt". Sänger Jon Batiste beschrieb den Musiker als unvergleichlich.

Shorter habe "die Farbe und Konturen des modernen Jazz geformt, als einer seiner am intensivsten bewunderten Komponisten", schrieb die "New York Times". Der 1933 im US-Bundesstaat New Jersey Geborene galt schon als Teenager in seiner High-School-Band als "Wunderknabe des Jazz". Viele seiner Freunde nannten ihn "Wayne the Brain" (auf Deutsch etwa: Wayne, das Genie), weil er aus allem und jedem Ideen zu schöpfen und sie mit seinen Gedanken zu fantasievollen Interpretationen verbinden zu schien.