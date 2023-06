Musik Lewis Capaldi nimmt Auszeit wegen Tourette

London - Der schottische Sänger Lewis Capaldi hat nach einem Auftritt beim Glastonbury-Festival in England wegen seines Tourette-Leidens alle Auftritte auf absehbare Zeit abgesagt. Bei dem Festival am Samstag hatte dem 26-Jährigen während seines Lieds "Someone You Loved" vor Zehntausenden Festivalbesuchern teilweise die Stimme versagt. Er bat daraufhin das Publikum, so laut wie möglich mitzusingen.