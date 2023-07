Musik Lucinda Williams rockt sich mit Bruce Springsteen zurück

Doch was wäre ein Album dieser Grand Dame ohne eine ordentliche Portion Melancholie. Die kommt auf dem neuen Album unter anderem in Form des Songs "Where The Song Will Find Me" daher. Schon beim ersten Hören dieser klassischen Rockballade hat man die Bilder der durch die Luft schwingenden Feuerzeuge vor dem inneren Auge – und würde diese auf dem heimischen Sofa am liebsten selbst zünden.