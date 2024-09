Musik Musical "Cats" kehrt 2025 nach Deutschland zurück

"Ab April 2025 ist der Klassiker im englischen Original wieder zu erleben – und das in der ebenso authentischen wie aufgefrischten Erfolgsproduktion vom Londoner Westend, die 2015 als "Bestes Musical Revival" für den Laurence Olivier Award nominiert war", teilt das Live-Unterhaltungs-Unternehmen ATG Touring in Mannheim mit.

Die Version war im Sommer 2022 schon in Deutschland zu sehen - damals aber nur in Dresden - in der Semperoper.