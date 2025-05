Brown war in der Nacht zum Donnerstag in einem Luxushotel in Manchester festgenommen worden. Der 36-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Dem R&B-Künstler wird vorgeworfen, im Februar 2023 einen anderen Mann in einem Nachtclub angegriffen zu haben.

Der Mann hatte angegeben, er sei mit einer Flasche verletzt, getreten und geschlagen worden. Von Brown lag zunächst keine Stellungnahme zu den Vorwürfen vor. Mitte Juni ist eine Anhörung vor Gericht geplant. Bei dem zweiten Angeklagten soll es sich nach Informationen von BBC und Sky News um einen Rapper handeln.