Basel - Nemo (25) hat den Sieg des Eurovision Song Contest (ESC) vor einem Jahr in die Schweiz geholt und könnte sich vorstellen, eines Tages erneut anzutreten. Allerdings in einem anderen Format: "Wenn es eine Eurovision Winners Edition gäbe, in der alle, die schon einmal gewonnen haben, antreten, das wäre spannend", sagt Nemo am Rande des diesjährigen ESC in Basel der Deutschen Presse-Agentur.