Musik "One Deep River" - Neues Album von Mark Knopfler

Die Bogenbrücke über den Tyne

Der in Glasgow geborene Knopfler wuchs im Nord-Osten Englands im Örtchen Blyth nahe Newcastle auf, in einer Region, aus der auch Musikergrößen wie Hank Marvin, Eric Burdon, Sting und AC/DC-Sänger Brian Johnson stammen. Das Albumcover von "One Deep River" ziert die berühmte Bogenbrücke über den Tyne, den tiefen Fluss, an dem Newcastle liegt. Die Kindheit als Geordie - so nennt man die Menschen, die aus der Region Tyne and Wear stammen - habe ihn geprägt. Dort zu bleiben kam für ihn jedoch nicht in Frage.

"Ich glaube, das Gefühl, den Tyne zu überqueren, ist für mich zu etwas Symbolischem geworden", erzählt der Gitarrenvirtuose, der seit Langem mit seiner Familie in London lebt. "Das ländliche England zu verlassen und in London oder New York zu leben, der Gedanke dahinter war rauszukommen. Gestern Abend habe ich ein paar Freunde aus Newcastle getroffen. Die kennen jede Straße, wie Rallyefahrer, sie kennen jedes Schlagloch und werden ihre Heimat nie verlassen. Und so bin ich nicht."

Song voller Melancholie und Fernweh

Nach so langer Zeit klingt die neue Musik von Mark Knopfler angenehm vertraut. Dieser markante Gitarrensound und die warme, sanfte Bariton-Stimme prägten Welthits wie "Sultans Of Swing" oder "Brothers In Arms". Die neuen Lieder sind gewohnt unbeschwert, fast gemütlich und dabei voller Melancholie, Nostalgie und Fernweh. "That's my train coming, I can hear the whistle blow", singt der Songpoet in "Before My Train Comes" zu sanfter Slide-Gitarre.