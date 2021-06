Musik Opernfest in Verona startet

Die 6000 zugelassenen Zuschauer und Zuschauerinnen seien zwar weniger als die Hälfte des Publikums vor der Pandemie, erläuterte Gasdia. Aber: "Die Oper ist Theater in der Musik, also ein Ritus, eine Notwendigkeit, ein Ereignis, das sich im Hier und Jetzt, im Live-Erlebnis und im Miteinander sinnvoll entwickelt."

Italien hat wegen der gesunkenen Corona-Zahlen die Beschränkungen immer weiter gelockert. Einreisen sind etwa per Flug ohne Quarantäne, aber mit einem negativen Schnelltest möglich. In der Arena müssen die Zuschauer eine Schutzmaske tragen, es wird am Eingang die Körpertemperatur kontrolliert. Dieses Vorgehen ist in vielen Kultureinrichtungen in dem Mittelmeerland üblich. Andere Freiluftfestivals haben schon begonnen oder stehen in den Startlöchern.

