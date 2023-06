Den Namen des Songs nannte er nicht. Die BBC berichtete, es handle sich wahrscheinlich um eine Lennon-Komposition von 1978 mit dem Titel "Now And Then". Der Song sei bereits 1995 als möglicher "Reunion-Song" für die Beatles in Betracht gezogen worden.

McCartney habe das Demo-Tape ein Jahr zuvor von Lennons Witwe Yoko Ono erhalten. Es umfasste demnach mehrere Songs auf einer Kassette mit dem Titel "For Paul" (Für Paul), die Lennon kurz vor seinem Tod aufgenommen hatte. Die Tracks wurden größtenteils mit einem Ghettoblaster aufgenommen, während der Musiker in seiner New Yorker Wohnung am Klavier saß.