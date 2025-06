Dazu heißt es auch: "Free Russia, let Russia be free, from the lies of its leaders" ("Befreit Russland, lasst Russland frei sein, von den Lügen seiner Anführer"). Im Video zum Song-Mix sind unter anderem Ausschnitte von Reden des Oppositionellen zu sehen. Nawalny war der bekannteste Gegner von Kremlchef Wladimir Putin. Er starb 2024 in einem russischen Straflager.

Pet Shop Boys bei Gedenkkonzert in Berlin

Die Pet Shop Boys teilten mit, Nawalny habe von einem Russland geträumt, "das sich von Putins Korruption und Autoritarismus befreit hat". Sein Mut und "ungebrochener Geist" inspirierten bis heute. Eine erste Version des Songs hatten die Popstars bereits im Februar produziert.