Ausnahmepianist Schlussakkord eines Klassikweltstars: Alfred Brendel ist tot

London - Alfred Brendel galt als einer der bedeutendsten Musiker des 20. und 21. Jahrhunderts und als Genie an den Tasten. Wo der Pianist auftrat, verzückte er sein Publikum. Experten sind sich einig: Besonders die Werke von Beethoven interpretierte kaum einer so meisterhaft wie Brendel. Bereits vor Jahren hatte sich der Österreicher vom Konzertpodium verabschiedet. Am 17. Juni ist Alfred Brendel im Alter von 94 Jahren in London gestorben.